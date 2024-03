Andrey Rublev får lov at beholde point og præmiepenge, efter han blev diskvalificeret for at overfuse dommer.

Den russiske tennisspiller Andrey Rublev har fået en mildere straf efter sin appel efter sidste uges diskvalificering i ATP-turneringen i Dubai.

Rublev får således alligevel lov til at beholde sine optjente ranglistepoint og præmiepenge fra turneringen.

Russeren, der ligger nummer fem på verdensranglisten, mistede besindelsen i fredagens Dubai-semifinale mod Alexander Bublik og blev taberdømt ved stillingen 5-6 i tredje og afgørende sæt.

I utilfredshed over en dom råbte Rublev en linjedommer ind i ansigtet, og en anden dommer i kampen oplyste hoveddommeren om, at Rublev på russisk havde råbt noget, der kunne oversættes til "fucking idiot".

På det grundlag blev Rublev diskvalificeret.

Nu er appeludvalget under tennisorganisationen ATP kommet frem til, at følgestraffen i form af point- og præmiepengetab er for hård, skriver Reuters.

Rublev skal dog stadig betale en bøde på 36.400 dollar (250.000 kroner) for episoden.

For at nå semifinalen i turneringen scorede Rublev 200 point til verdensranglisten og 157.755 dollar (1,08 millioner kroner) i præmiepenge.

Rublev holder sig dermed lige akkurat foran tyske Alexander Zverev, der ligger nummer seks. Holger Rune er nummer syv.

/ritzau/