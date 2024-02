Han er tennisspiller, men først og fremmest er Gaël Monfils far.

Alligevel er det ofte karrieren, der skal prioriteres, og det har sine konsekvenser for familielivet. For det er ikke altid helt let at kombinere et liv som far og topprofessionel.

Det fortæller den franske stjerne i et interview med L'Equipe.

»Det er svært, hvis jeg skal være ærlig. Jeg skal til Dubai i næste uge, og jeg har ikke set hende (datteren, red.) i fire uger. Fire uger er lang tid i den alder. Der sker en masse, og hun opdager en masse. Vi er meget heldige at have FaceTime, men det erstatter ikke noget.«

Gaël og Elina Monfils er begge professionelle tennisspillere. Foto: Instagram Vis mere Gaël og Elina Monfils er begge professionelle tennisspillere. Foto: Instagram

»Jeg kan ikke vente med at være sammen med hende. Heldigvis skal hun med til USA, og sejre hjælper en smule. Jeg siger det ofte, men vi er bare mennesker. Tennis er fedt, men jeg savner virkelig min datter,« siger han.

Gaël Monfils er gift med den ukrainske tennisstjerne Elina Monfils – tidligere Svitolina, og parret blev forældre i oktober sidste år.

'Jeg havde den mest fantastiske aften i mit liv, som sluttede med den smukkeste gave omkring klokken seks om morgenen. Elina var stærk og modig. Jeg kan ikke takke min kone og Gud nok for dette øjeblik. Velkommen til verden min lille prinsesse Skaï,' skrev Gaël Monfils i den forbindelse.

Franskmanden er placeret som nummer 68 på verdensranglisten, mens fru Monfils ligger nummer 20.