Ukrainske Sergiy Stakhovsky spillede sin sidste professionelle tenniskamp i januar ved Australian Open, og nu er han i krig for at hjælpe sit hjemland i krigen mod Rusland.

Han bor til daglig i Ungarn, og her efterlader han sin kone og tre små børn. Konen er den eneste, der er klar over, hvor Stakhovsky er.

Det siger han til CNN.

»Min kone har ikke fortalt børnene, hvor jeg skal hen, og det har jeg heller ikke. Jeg tror, at de finder ud af det snart,« siger 36-årige Sergiy Stakhovsky, som har fortalt børnene, at han er til en tennisturnering.

Stakhovsky har dog netop afsluttet sin tenniskarriere i januar, og da den russiske invasion startede, var Stakhovsky på ferie i Dubai med sin familie.

Han fortæller til CNN, at hans mål er at redde Ukraine og landets befolkning, og at han er klar til at gøre, hvad end det kræver.

»Jeg er født her, mine bedsteforældre er begravet her, og jeg vil gerne have en historie at fortælle mine børn. Ingen her ønsker, at Rusland skal befri dem (Ukraines befolkning, red.), de har frihed og demokrati, og Rusland vil bringe fortvivlelse og fattigdom,« siger Stakhovsky.

Han fortæller, at det var en hård beslutning at forlade sin familie for at blive en del af den ukrainske reservehær, og at hans kone har svært ved hans beslutning.

»Selvfølgelig var hun sur. Hun forstod min grund, men for hende var det forræderi. Og jeg forstår godt, hvorfor hun har det sådan,« siger Stakhovsky, som dog ikke fortryder sin svære beslutning.

»Det er umuligt at tage den beslutning uden at tøve. Jeg har en kone og tre børn. Hvis jeg blev hjemme, ville jeg føle skyld over, at jeg ikke kom tilbage til Ukraine, og nu jeg er her, føler jeg mig skyldig over, at jeg efterlod dem hjemme,« siger Stakhovsky.

Sergiy Stakhovsky startede tenniskarrieren tilbage i 2003, og hans bedste placering på verdensranglisten var som nummer 31.