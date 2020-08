Tennisspilleren Eugenie Bouchard har over to millioner følgere på Instagram, og det skyldes i høj grad alle de bikinibilleder, der er på profilen.

Men at poste billeder uden ret meget tøj er et overstået kapital. Den 26-årige tennisstjerne synes nemlig, at det sender nogle forkerte signaler.

»Jeg prøver at undgå at smide bikinibilleder op på min profil. Det gør jeg virkelig. Jeg gør mit bedste,« siger hun til tennis.com og fortsætter.

»Når man har sådanne billeder på sin profil, betyder det åbenbart, at man ikke længere spiller tennis.«

I MISS TENNIS

Canadiske Eugenie Bouchard ændrer sin ageren på de sociale medier, fordi hun ønsker, at opmærksomheden skal tilbage på hendes tenniskarriere.

Den tidligere finaledeltager ved Wimbledon har oplevet både op- og nedture på Instagram, mens hun har postet de forskellige billeder.

»Jeg har været gennem det hele. Når det hele går godt, så elsker folk dig. Når det går dårligt, så hader folk dig.«

Eugenie Bouchard understreger, at billederne på de sociale medier bare er et udpluk af hverdagen. Det er ikke et helhedsbillede, som mange tror.

Rubbin my belly cuz I just had Shake Shack (Shake Stack & fries)

»Jeg kan løbe i otte timer og spise middag, hvor jeg poster et selfie, og så tror folk, at jeg kun har spist middag. Folk er nødt til at forstå, at jeg kun viser nogle få ting af mit liv.«

Den 26-årige tennisspiller siger afsluttende, at hun er blevet ligeglad med, hvad folk synes - det er simpelthen for udmattende at tænke på.