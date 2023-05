Simona Halep ved snart ikke, hvad hun mere skal gøre.

Den rumænske tennisstjerne har nemlig været suspenderet fra sin sport i over et halvt år på grund af en igangværende sag, hvor hun er under mistanke for at have anvendt dopingmidler.

En sag, hvor hun flere gange de seneste uger har udtrykt sin utilfredshed med, at en afklaring på sagen ser ud til at trække ud.

Noget, der nu får den tidligere Wimbledon-vinder til endnu en gang at komme med skarp kritik af ITIA (International Tennis Integrity Agency), der efterforsker sagen.

Foto: Danielle Parhizkaran Vis mere Foto: Danielle Parhizkaran

»Jeg er chokeret og skuffet over deres attitude. De har nu udskudt min høring tre gange. De siger én ting i offentligheden, men de gør i stedet noget helt andet,« skriver Simona Halep på Twitter og fortsætter:

»Hvornår stopper det? Jeg har meddelt, at jeg er klar på en hurtig høring, men at gøre dét, som de gør nu, det er et brud på mine rettigheder.«

Den tidligere verdensetter blev under sidste års US Open testet positiv for midlet Evrenzo, der er på Det Internationale Tennisforbunds dopingliste.

Et middel, som hun dog flere gange har nægtet at have indtaget bevidst.

Den rumænske stjernes dopingsag har i øvrigt haft stor betydning for tennissporten set med rød-hvide briller.

For den danske komet Holger Rune har nemlig haft Simona Haleps træner, Patrick Mouratoglou, tilknyttet sit team, alt imens rumænerens dopingsag har været i gang.