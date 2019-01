Victoria Azarenka var knust. Det var helt tydeligt.

Efter - noget overraskende - at være blevet slået ud af Australian Open, mødte hun den fremmødte presse. Selve kampen havde hun i første omgang ikke de store problemer med at sætte ord på.

»Det sker for mange spillere, og sådan er det. Man må kæmpe sig igennem udfordringer nogle gange på tennisbanen. Jeg har haft skader, men jeg har ikke haft så mange nedture rent resultatmæssigt. Det er ikke let at sidde her og være positiv,« sagde Azarenka.

Ét spørgsmål fik dog følelserne frem hos den 29-årige hviderusser, der har været igennem en ret turbulent periode uden for banen. Efter French Open i 2016 kom det frem, at hun var gravid. Hun fødte i december samme år, og hun gjorde comeback med ketsjeren i juni 2017.

Victoria Azarenka var tydeligt skuffet efter nederlaget. Foto: ERIK ANDERSON Vis mere Victoria Azarenka var tydeligt skuffet efter nederlaget. Foto: ERIK ANDERSON

Men uden for banen var der altså problemer, da hun og barnets far gik fra hinanden, og det var langtfra gnidningsfrit.

Bruddet betød en tur i retten, hvor forældrene kæmpede om at se deres søn, og det gjorde, at Victoria Azarenka skulle blive i Californien.

Noget, der betød yderligere pause fra tennisbanen i otte måneder. Samtidig har hun kæmpet med skader, og i efteråret måtte hun trække sig og holde pause endnu en gang.

I dag må hun dog gerne rejse rundt med sønnen, og hele den barske periode gjorde, at en journalist spurgte ind til, hvordan Azarenka har fået styrken til at kæmpe sig igennem det hele.

Victoria Azarenka blev meget berørt på pressemødet. Foto: ERIK ANDERSON Vis mere Victoria Azarenka blev meget berørt på pressemødet. Foto: ERIK ANDERSON

»Øhm,« svarede Azarenka. Og så begyndte tårerne at trille ned ad kinderne på hviderusseren. Da hun havde trukket vejret og lige var kommet sig, var hun dog ikke bleg for at svare.

»Jeg har været igennem mange ting i mit liv. Nogle gange undrer jeg mig over, hvorfor jeg går igennem det, men jeg tror på, det gør mig stærkere. Det vil jeg gerne tro på. Og jeg kommer til at arbejde hårdt for det. Nogle gange har jeg bare brug for lidt tid, tålmodighed. Og lidt støtte,« sagde Victoria Azarenka, der vandt Australian Open i 2012 og 2013.

Hun lagde ikke skjul på, at hun langt ra var tilfreds med at sidde på pressemødet som taber af kampen mod tyske Laura Siegemund. Det skuffede hende. Men hun understregede også, at hun bare må lære af sin hårde periode.

»Jeg synes ikke, jeg har fejlet, fordi jeg sidder her og har tabt. Men jeg har problemer. At fejle er, når du giver op og ikke prøver igen. Jeg har problemer. Hvis jeg fortsætter med at have problemer, og jeg skal kæmpe mig ud af det, så må jeg gøre det,« sagde Victoria Azarenka.