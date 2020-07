Siden 16. juni har Samantha Stosur holdt det hemmeligt. Den store begivenhed, der nu har ændret tennisstjernens liv.

Indtil nu. For i et langt opslag på Instagram fortæller australieren, at hverdagen under coronakrisen har været helt særlig for hende og kæresten Liz.

'Livet i lockdown under coronavirus har været udfordrende på mange punkter, men det har også været det vildeste og de gladeste uger i mit liv,' fortæller Samantha Stosur, der har delt to særlige billeder.

Billeder, der viser, at de nu er tre piger i hjemmet i Melbourne.

'Den 16. juni fødte min partner, Liz, vores smukke lille pige, Genevieve. Det har føltes som en hvirvelvind, men vi kunne slet ikke forestille os et liv uden hende nu,' skriver 36-årige Samantha Stosur, der tidligere har ligget nummer fire på verdensranglisten, men nu indtager en plads som nummer 97.

'Mor og Evie har det så godt, og det er fantastisk at være hjemme med dem. Vi er totalt forelskede i hende og at være i det her lykkelige kaos. Vi kan ikke vente på det, der kommer nu, og vi glæder os til at se lille Evie vokse op. Selv om det forhåbentlig ikke bliver for hurtigt,' skriver hun.

Samantha Stosur blever ikke den eneste mor på WTA-touren, når den bliver genoptaget. Samme titel har Serena Williams, Victoria Azarenka, Sania Mirza samt Kim Clijsters.

På trods af hun er fyldt 36 år, har Samantha Stosur tidligere understreget, at hun bestemt ikke har planer om at gå på pension.

Et af målene for hende var det OL, det skulle have været afholdt i Tokyo fra næste uge, men som nu er udskudt til sommeren 2021.

Hun har været professionel siden 1999 og har vundet flere titler i både single og double. Hun vandt US Open i 2011, og året inden var hun i finalen ved French Open.

En kamp, hun dog tabte til Francesca Schiavone.