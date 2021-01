Dominic Thiem har formentlig haft et bedre 2020 end de fleste.

For selv om coronapandemien er skyllet ind over verden, har den østrigske tennisstjerne i hvert fald to ting, han kan glæde sig over.

Den ene er, at han har vundet karrierens første grand slam-turnering. Det gjorde han ved US Open, hvor han besejrede Alexander Zverev i finalen.

Men det lader til, at den 27-årige Thiem også har fundet kærligheden i en tysk cirkusartist. Du kan se flere billeder i bunden af artiklen.

Det melder flere medier, herunder svenske Expressen, og hun hedder Lili-Paul Roncalli.

Roncalli blev for alvor folkelig, da hun vandt 'Let's Dance'-programmet – hvilket er det tyske 'Vild med dans' – i foråret for knap et år siden.

Offentliggørelsen af parrets kærlighed kommer i kølvandet på flere spekulationer om, at kærligheden blomstrede mellem Thiem og Roncalli. Parret lagde begge billeder op på deres respektive stories, hvor de stod arm i arm – og de var ledsaget af en hjerte-emoji.

I skrivende stund er Dominic Thiem nummer tre på verdensranglisten. Han har tidligere været kæreste med den franske tennisspiller Kristina Mladenovic, men parret gik fra hinanden i 2019.

