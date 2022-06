Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ottendedelsfinalen fik en noget brat slutning for den kinesiske tennisstjerne Qinwen Zheng.

Efter en sejr i første sæt ved French Open, måtte hun tage en 'medical time' i andet sæt efter at være kommet bagud 3-0 til polske Iga Swiatek.

Her fik Zheng, der er placeret som nummer 74 på verdensranglisten, masseret sin ryg inde på banen, hvorefter hun smuttede ned i omklædningsrummet.

Heldigvis kom hun tilbage på banen – dog med det højre ben bundet ind.

Foto: YVES HERMAN Vis mere Foto: YVES HERMAN

»Benet gjorde også ondt, men det var ingenting i forhold til maven. Jeg kunne ikke spille, for min mave gjorde for ondt. Det er bare pigeting, du ved. Den første dag er altid så hård, og så skal jeg dyrke sport, men jeg har så ondt. Jeg kunne ikke gå imod naturens gang,« fortalte Zheng efter kampen ifølge CNN og fortsatte:

»Jeg ville ønske, at jeg kunne være en mand på banen. Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne være en mand, så jeg ikke behøver at lide under det her.«

Den udmelding gik ikke ubemærket hen i tennisverdenen og heller ikke hos Catherine Whitaker, David Law og Matt Roberts, der er værter på 'The Tennis Podcast'.

»Jeg vågnede i morges med så slemme kramper, at jeg ikke kunne stå op. Min første tanke var, at der er otte kvindelige spillere, som spiller i dag, og to af dem har sandsynligvis deres menstruation. De føler sig måske okay, men der er også en chance for, at de ikke gør. Du behøver ikke at have kramper for ikke at føle dig som dig selv eller for at være en mærkelig udgave af dig selv,« siger Catherine Whitaker.

Qinwen Zheng won a 7-6, 1 hour 25 minute set against Iga Swiatek yesterday, and then lost the second 0-6.



Zheng had her leg strapped, yes, but she said there was something else happening that had more of a debilitating impact - her period.



This is must-listen from Catherine. pic.twitter.com/pGSmhPKz3J — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) May 31, 2022

Og Whitaker blev hurtigt bakket op af sin podcast-kollega David Law, der også er tenniskommentator hos BBC.

'Lyt til det her. Catherine satte spørgsmålstegn ved, hvorfor kvinders menstruation aldrig bliver italesat som en mulig faktor, der kan være skyld i, at topseedede taber i kvindernes turnering. Jeg har arbejdet i tennis i 25 år, og jeg er flov over at sige, at jeg aldrig har tænkt over det. Det er tid til at ændre det,' skrev Whitaker på Twitter.