Den seneste tennissæson har været hård for Caroline Garcia.

I et åbent og ærligt interview åbner hun op om, at hun har kæmpet med en spiseforstyrrelse, der både indebar tvangsoverspisning og bulimi.

»Nogle mennesker går ikke ud og spiser mere, men for mig var det modsat: Jeg søgte tilflugt i maden,« fortæller Garcia til L'Equipe ifølge New York Post og fortsætter:

»Det var øjeblikke i krise. Du føler dig så tom og så trist, at du har brug for at fylde dig selv op. Det var bekymringen over ikke at kunne gøre det, jeg ville på banen, ikke at vinde og lide fysisk.«

Garcia, der er placeret som nummer fire på kvindernes verdensrangliste fortæller, at mad var med til at berolige hende.

Roen varede kun et par minutter, men det var en flugt for hende.

Hun fortalte venner og familie om sine erfaringer, og det har været stærkt medvirkende til, at hun nu har fået et bedre og mere kontrolleret forhold til sine madvaner.

»Efter jeg er begyndt at nyde alt omkring mig lidt mere og har brugt mere tid på mig selv, sker det mindre. Og når det sker, accepterer jeg det, og jeg føler mig mindre skyldig. Hvis jeg har lyst til en pizza i to dage nu, spiser jeg en pizza, og så holder det op med at besætte mig.«

»For eksempel spiste jeg en pizza dagen før min kamp mod Kasatkina (i WTA-finalen, red.). Jeg ville bare spise den. Jeg fandt en glutenfri dej. Jeg var så glad for min pizza, og jeg holdt to en halv time på banen dagen efter,« siger den 29-årige franskmand, der i seneste sæson nåede semifinalen ved US Open.