De er vant til at være væk fra hinanden. Men alligevel har de sidste måneder overgået, hvad Mirjam Björklund og Denis Shapovalov har prøvet.

De to tennisspillere danner par privat, og de har været hårdt ramt af coronakrisen.

Ikke kun, fordi alle turneringer har været aflyst, men også fordi de er fra hver sit land. For mens Mirjam Björklund, der er fra Sverige, har været fanget i Stockholm med sin træner, har hun samtidig været tvunget væk fra sin kæreste.

Han er nemlig fra Canada, og fordi grænserne lukkede, kunne de ikke se hinanden, fortæller hun til Expressen.

Til sidst fik den 22-årige svensker dog nok, og da hun i juli fik en chance, greb hun den med det samme.

»Da vi i juli fik mulighed for at mødes på Bahamas, følte vi virkelig, det var tiden til det, inden turneringerne starter igen. Vi var der og trænede også sammen. Det var virkelig godt for mig, og samtidig var det også skønt at være sammen med Denis igen,« fortæller hun om kæresten, som hun har været sammen med et år.

Det var første gang i fem måneder, de så hinanden, og selv om de begge er vant til at rejse meget, bliver afstanden aldrig nem.

»Vi er vant til distancen, men det er aldrig nemt at være adskilt. Det er noget af det hårdeste ved det her liv – at du altid er væk fra dem, du elsker,« siger Mirjam Björklund, der dog slår fast, at hun elsker livet som tennisspiller.

Mens hun ligger nummer 330 på kvindernes verdensrangliste, ligger Denis Shapovalov nummer 16 hos mændene.

I disse dage befinder parret sig i New York, hvor de dels skal bruge lidt tid sammen, men også fordi US Open starter inden længe – dog med mange restriktioner.

Noget, der har medført stor kritik, og som betyder, at stjerner som Rafael Nadal og Ashleigh Barty har meddelt, at de ikke spiller turneringen på grund af frygten for coronavirus.