Den kroatiske tennisspiller Oleksandra Oliynykova har solgt en reklameplads på sin arm.

20-årige Oliynykova er nummer 658 på verdensranglisten, men uden for tennisbanen går hun forrest.

Konceptet med, at atleter sælger reklameplads på kroppen er langt fra ny, men kroaten adskiller sig ved at have udbudt pladsen på hendes højre arm via en såkaldt NFT (non-fungible token, red.).

Og hvad er dog det, tænker du?

Man kan kalde det for krypto-kunst. Kunst købt via kryptovaluta. NFT er et unikt bevis på ejerskab over noget, du ikke kan holde i hånden. Et digitalt kunstværk, et videoklip eller som i dette tilfælde en livslang placering på en atlets arm.

Og her har Oliynykova været kreativ og udbudt en 15x8 centimeter stor plads på sin højre arm, der kan bruges til en tatovering eller bodyart, som hun beskrev i sin annonce på markedspladsen OpenSea.

Det har en bruger så betalt omkring 5.000 dollars (cirka 32.000 kroner, red.), som vedkommende kan råde over. Der er dog nogle begrænsninger i forhold til en mulig tatovering, den må ikke være betting-relateret eller være ekstremistisk i respekt for kroatens tenniskarriere.

Den heldige bruger kan også vælge at sælge reklamepladsen videre senere hen, hvis man satser på, at den bliver mere værd i fremtiden.

»Det er faktisk en del af sportshistorie, ikke som en tatovering, men som et succesfuldt forsøg fra en atlet på at interagere direkte med fanbasen. Om flere år vil flere atleter bruger NFT'er, men jeg vil være den første, der gjorde det,« siger Oliynykova til Yahoo Sports.

Oliynykova tilføjer, at hun er overbevist om, at fænomenet vil sprede sig i sportens verden.