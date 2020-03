Vi har hørt om en del sportsstjerner, der er blevet ramt af corona, mens virussen har spredt sig over hele verden. Men kun én tennisspiller er stået frem med en positiv test.

Thiago Seyboth Wild er en af Brasiliens bedste spillere og nummer 114 i verden, men i disse timer er han ved at gøre sig mest kendt for åbent at tale om at være ramt af covid-19 - og være i risiko for at ende i fængsel.

Lad os tage den fra starten. Den 20-årige tennisspiller stod onsdag frem på sociale medier og fortalte, at han var blevet ramt af coronavirussen.

Det fik blandt andre den tidligere verdensetter Lindsey Davenport til at rose Seyboth Wild for at stille sig frem som den første tennisspiller og dermed sende ‘et wake-up call’ til de spillere, der ikke var bekymrede for virussen.

Men siden er stemning vendt mod Thiago Seyboth Wild.

I hvert fald hjemme i Brasilien, hvor det lokale politi i Parana ifølge Globo Esporte nu undersøger tennisspilleren for at bryde sin egen hjemmekarantæne, mens han ventede på det, der viste sig at være en positiv test for corona.

For selvom Seyboth Wild selv havde lagt en video op om, at han havde symptomerne, var han blevet set gå igennem byen kort forinden.

Og derfor bliver han nu undersøgt for, om han har brudt en lov, der i Brasilien i værste fald kan give mellem en måned og et år i fængsel sammen med en bøde.

Thiago Seyboth Wild forstår dog på ingen måde hverken brokkeriet i forhold til hans færden eller en mulig sag.

I et ekstremt langt svar forsvarer brasilianeren sin ageren i forbindelse med symptomerne og den endelige positive corona-test.

Han understreger, at han ikke på noget tidspunkt efter testen har været i fysisk kontakt med andre mennesker.

Det er nok tvivlsom, om Seyboth Wild er i risiko for en decideret fængselsstraf, men i Brasilien kan man blive ramt af en bøde på 40.000 kroner, hvis man har corona og bryder hjemmekarantænen.