Østrigske Dominic Thiem regner ikke med at Nadal, Djokovic og Federer vinder alle grand slam-titler i 2020.

Verdensranglistens nummer fire Dominic Thiem er sikker på, at 2020 bliver året, hvor der bliver gjort op med tennisverdenens tre store kanoner, Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer.

Østrigeren har sammen med blandt andre tyske Alexander Zverev og grækeren Stefanos Tsitsipas haft succes i de lidt mindre turneringer i 2019, mens "de tre store" har domineret de fire grand slam-turneringer.

Men det bliver der lavet om på, siger Thiem.

- Jeg synes, vi har udfordret dem meget allerede. Vi har også slået dem specielt på Master 1000-niveau og i sæsonfinalen, siger østrigeren, der tabte ATP Finals-finalen til Tsitsipas i november.

- Den sidste scene, vi mangler at indtage, er grand slam-scenen, og jeg tror virkelig, at vi vil se en ny grand slam-vinder i 2020.

- Jeg håber, at det bliver mig, men jeg kan ikke garantere noget. Der er også mange andre stærke spillere, der kan opnå det. Måske sker det heller ikke, og "de tre store" tager alle fire titler. Men vi gør alt for at forhindre det, siger han.

26-årige Thiem vandt fem titler sidste år, men havde det svært i grand slam-turneringerne, hvor det blev til exit i første runde ved Wimbledon og i anden runde ved både Australian Open og US Open.

I French Open nåede han dog finalen, hvor det blev til et nederlag til gruskongen Rafael Nadal.

Spanieren vandt også US Open sidste år, mens Novak Djokovic triumferede i Australian Open og Wimbledon.

Det nye års første grand slam-turnering, Australian Open, begynder 20. januar.

