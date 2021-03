ATP, WTA, ITF og grand slam-turneringerne arbejder på at strømline kalenderen og dele kommercielle aftaler.

De største organer i tennisverdenen vil arbejde tættere sammen for at udvikle sporten.

Derfor har Det Internationale Tennisforbund (ITF), organisation for herrerne ATP, organisation for kvinderne WTA og grand slam-turneringerne nu nedsat en arbejdsgruppe.

I den skal parterne finde fælles fodslag på en række punkter og opnå en bedre fælles styring af sporten.

Det fortæller ATP's chef, Andrea Gaudenzi, i et interview med Reuters.

Målet i arbejdsgruppen T7 er at undersøge mulighederne for at udvikle en ensartet kalender og gøre det muligt at lave fælles aftaler for tv-transmissioner og sponsorer.

- Jeg glæder mig til at gå i gang med arbejdet, for det er aldrig blevet gjort før. Jeg kender ikke resultatet af det, men jeg ser frem til at undersøge alle muligheder.

- Efter Australian Open blev vi enige om at arbejde sammen om vores projekt fra marts med hjælp fra en konsulent. Ledelse, kalenderregler, synergi i kommercielle medier, datarettigheder, sponsorer. Alt er på bordet, siger den tidligere tennisspiller.

De forskellige tennisorganer opererer på forskellig vis.

De har blandt andet forskellige ranglistesystemer, forskellige logoer, og seere skal betale for at se kampene forskellige steder.

Under coronapandemiens indtog blev organerne tvunget til at arbejde sammen, og det har skabt tættere bånd mellem dem.

Organerne gik eksempelvis sammen om at indsamle mere end seks millioner dollar - knap 38 millioner kroner - i maj sidste år for at hjælpe lavere rangerede spillere under pandemien.

Det var med til at skabe fundamentet for T7-gruppen.

- Vi har vist, at vi kan være fleksible og træffe hurtige beslutninger, siger Andrea Gaudenzi.

Arbejdsgruppen begynder sit arbejde senere i marts. Processen kommer formentlig til at tage mellem seks og ni måneder, lyder det fra ATP-chefen.

/ritzau/