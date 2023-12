Der udspillede sig en fin julehistorie omkring superstjernen Serena Williams op til den elskede højtid.

Tennislegenden er nemlig blevet rost til skyerne for noget helt særligt, der slet ikke har noget med tennis at gøre.

Det fremgår af Serena Williams' Instagram-profil.

Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

I skrivende stund har knap 160.000 mennesker liket amerikanerens opslag, der er ledsaget af følgende tekst.

»For nyligt havde jeg brystmælk tilovers på en tur til New York. Efter at have gennemgået en screening kunne jeg donere det i stedet for at tage mælken med hjem,« skriver Serena Williams, som fødte sit andet barn i august.

»Jeg kender så mange fantastiske kvinder, som adopterer eller ikke er i stand til at amme. Det føltes fantastisk.«

Williams' følgere er mildest talt overordentligt glade for den særlige gestus, og flere af dem endda rørt.

Du kan læse et udpluk af kommentarerne her.

Jeg fik tårer i øjnene. Mine for tidligt fødte tvillinger levede af doneret mælk den første måned. Jeg er så taknemmelig for kvinder som dig!

Det her er sejt, hvilken velsignelse.

Flere gør også grin med, at den mælk formentlig vil avle superstjerner.

Babyen, som drikker den mælk, bliver den næste Wimbledon-vinder.

Nogle børns baghånd er lige blevet stærkere.

Med din kost og den, du er, ville jeg selv drikke den.

Serena Williams anses af mange som en af historiens bedste tennisspillere.

Hun vandt 23 Grand Slam-turneringer.