Tennislegenden Ivan Lendl har sat sit palælignende hjem til salg

Den tidligere verdensetter og ottedobbelte grand slam-vinders hjem er på mere end 1.600 kvadratmeter og kan prale af 10 soveværelser, 12 badeværelser og en masse overdådige faciliteter, som de fleste ville drømme om at have til deres eget hjem.

Egen gymnastiksal, træningsrum, to omklædningsrum, sauna, udendørs pool i granit, en stald med hestepladser, to fiskedamme og så selvfølgelig en tennisbane.

For at kunne flytte ind i den imponerende bolig skal man af med lidt over 102 millioner danske kroner, skriver amerikanske TMZ.

Den tjekkisk-amerikanske tennislegende hjem ligger i Connecticut i USA og er beliggende på en grund, der er på hele 445 hektar.

61-årige Ivan Lendl bliver set som en af tennissportens største spillere gennem tiden.

Han tilbragte 270 uger som etter på verdensranglisten, vandt 94 singleturneringer i karrieren og har tjent mere end 132 millioner kroner blot på præmiepenge.

Og nu kan tennislegenden sætte over 100 millioner kroner mere på bankbogen, hvis han kan få sit palælignende hjem solgt.

Du kan se Ivan Lendls vilde hjem i videoen i artiklen.