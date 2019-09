Australske Rod Laver mener ikke, at landsmanden Nick Kyrgios har lært noget af de fejl, han har begået.

Den australske tennisspiller Nick Kyrgios burde blive suspenderet fra ATP Touren for sin dårlige opførsel.

Det mener tennislegenden Rod Laver, der også er australier.

- Intet af det, de har gjort, har virket indtil videre, så måske er en suspendering den eneste mulighed.

- Jeg er ikke sikker på, han har lært noget af de ting, han har gjort, siger Rod Laver i et interview med The Sydney Morning Herald.

Den 24-årige temperamentsfulde Kyrgios har gennem årene fået en række sager på nakken for sin opførsel i forbindelse med tenniskampe.

Senest kaldte han ATP Touren for korrupt, fordi han i august fik en bøde på 113.000 dollar (765.000 kroner) for at smadre to ketsjere og råbe af dommeren under Cincinnati Masters.

Kyrgios blev på et pressemøde spurgt, om bøden har præget ham, og australieren var klar i mælet.

- Overhovedet ikke, for ATP er ret korrupt, så det bekymrer mig ikke. Jeg fik en bøde på 113.000 dollar for hvad?, lød det fra Nick Kyrgios ifølge Reuters.

ATP meddelte efterfølgende, at man ville undersøge udtalelserne fra Kyrgios, der hurtigt kom på andre tanker.

I en længere tekst på Twitter nogle timer senere beklagede australieren sine ord.

Men 81-årige Rod Laver, der 11 gange i sin aktive karriere vandt en grand slam-turnering, mener ikke, at en undskyldning er nok. Han tror i stedet, at en pause vil være det bedste for Kyrgios.

- Nick er Nick, desværre. Han kunne blive - og kan stadig blive - verdens bedste på grund af evnerne til at serve og hans spil.

- Men hans hjerne kommer i vejen for ham. Han vil ikke overholde reglerne eller respektere dommerne, siger Rod Laver.

Nick Kyrgios tabte søndag i tredje runde i US Open.

/ritzau/AFP/