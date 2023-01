Lyt til artiklen

En chokbesked har mandag ramt tennisverdenen.

Den 66-årige legende og ultra-succesfulde tjekkiske amerikaner Martina Navratilova fortæller nemlig mandag, at hun har fået konstateret kræft.

I brystet og i halsen - på første stadie.

Det skriver kvindernes tennisorganisation WTA på sin hjemmeside.

»Denne dobbelt-dækker er alvorlig, men det er stadig muligt at komme over. Jeg håber på at komme godt ud af det. Det kommer til at stinke i et stykke tid, men jeg vil kæmpe med alt, hvad jeg har,« siger tjekken.

Ifølge WTA's hjemmeside opdagede tennisstjernen, der nu arbejder som TV-ekspert, en forstørret lymfeknude i sin hals i november, og siden blev kræftsygdommen opdaget.

Hun har allerede én gang tidligere været kræftsyg. Det var i 2010, da hun var 53 år gammel og fik konstateret brystkræft.

Ifølge WTA er der gode prognoser for Navratilova, der begynder sin behandling i New York næste uge.

Den tjekkiske superstjerne kan se tilbage på en karriere, hvor hun har vundet utrolige 59 Grand Slam-titler - i single, double og mixed doubles.