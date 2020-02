Danmark skal spille om oprykning ved Fed Cup, selv om det torsdag blev til et nederlag til Egypten.

De danske tenniskvinder er klar til en kamp om oprykning ved Fed Cup.

Det står klart, selv om det torsdag blev til et nederlag til Egypten i den tredje og sidste gruppekamp ved landsholdsturneringen, som Danmark tabte med 1-2 i kampe.

Clara Tauson og co. lå øverst i gruppen inden torsdagens kamp efter sejre tirsdag og onsdag og beholder altså toppositionen trods nederlaget.

Danmark sluttede á point med Finland, som blev besejret tirsdag, og Egypten, som endte med en dårligere score end danskerne.

Det danske tennislandshold gik ind til Fed Cup med et mål om at ende med at spille om oprykning fra Europa/Afrika Gruppe II, og Fed Cup-kaptajn Jens Anker Andersen er godt tilfreds med, at det nu er blevet indfriet.

- Vi meldte ud inden turneringen, at vi gerne ville have en oprykningskamp, og det har vi fået nu. Vi er dog stadig sultne på mere.

- Pigerne har gjort det rigtig godt, og nu har vi en spændende kamp fredag, hvor de kan fortsætte den gode udvikling, siger han i en pressemeddelelse fra Dansk Tennis Forbund.

Mod Egypten lagde Karen Barritza ud med at tabe sin single til Sandra Samir, inden Clara Tauson udlignede til 1-1 i kampe med en sejr over Maiar Abdelaziz.

I den tredje og afgørende kamp tabte Emilie Francati og Maria Jespersen i double til førnævnte Abdelaziz og Rana Ahmed.

Tunesien venter i fredagens oprykningskamp. Bliver den vundet, rykker Danmark op i Europa/Afrika Gruppe I, som tenniskvinderne rykkede ned fra sidste år.

Tuneserne stiller blandt andre op med Ons Jabeur, der for nylig slog Caroline Wozniacki ved Australian Open, hvilket dermed blev den danske tennisstjernes sidste kamp som professionel.

/ritzau/