Tenniskometen Amanda Anisimova er ramt af en tragedie.

Hendes far er blevet fundet pludseligt død - og hun har derfor trukket sig fra årets sidste Grand Slam, US Open.

Tennisspillerens agent har bekræftet dødsfaldet over for mediet ESPN.

Som kun 17-årig er er Amanda Anisimova indtil videre braget igennem på tennishimlen i denne sæson. Hun nåede eksempelvis til fjerde runde ved Australian Open og kom i semifinalen ved French Open.

Af den grund af hun katapulteret op på en 24.-plads på verdensranglisten - hun er her den yngste spiller i top-100.

Alt sammen er sket i et tæt samarbejde med hendes far og træner Konstantin Anisimov, der nu er gået bort.

Dødsårsagen er endnu ukendt. Han blev fundet mandag.

'Jeg er knust på Amandas, Olgas, Marias og hele Anisimova-familiens vegne. Det er den værst form for nyhed at skulle rapportere om,' har har journalisten bag artiklen, Alyssa Roenigk, tweetet.

Amanda Anisimova gav allerede for et par år siden bevis for sit talent, da hun vandt junior-udgaven af US Open i 2017.