Da den engelske tennisspiller Katie Boulter for nogle år tilbage satte sig på tilskuerpladserne til Wimbledon, var det ikke hvem som helst, hun pludselig sad ved siden af.

For det var ingen ringere end prinsesse Kate, der dengang var hertuginde.

Og mødet gjorde indtryk Boulter, fortæller hun i et interview med Tatler om episoden, der fik hende til at føle, hun var med i en film.

»Hun lavede mange jokes. Hun nød virkelig at se tennis,« fortæller hun og fortsætter:

Katie Boulter har tidligere mødt prinsesse Kate. Foto: Andrew Boyers/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hun overraskede virkelig. Og var helt fantastisk,« lyder det fra Boulter, der tilbage i 2007 også var så heldig at møde dronning Elizabeth, der gik bort i september 2022.

Det er velkendt, at prinsesse Kate er glad for tennis og især Wimbledon.

Så sent som i weekenden var hun til stede for at møde bolddrengene og -pigerne før den ikoniske grand slam-turnering.

Hun trak desuden i et sæt hvidt tennistøj for at spille med legenden Roger Federer, som også lige gav et par råd med på vejen.

Efter en tur på det berømte græs deltog parret i en træningssession for en flok børn, der håber at blive udvalgt som nogle af de 250, der får den eftertragtede opgave at være boldpige eller bolddreng.

Årets Wimbledon begynder 3. juli. Den danske komet Holger Rune er sikret en plads i turneringen, mens Clara Tauson skal gennem kvalifikationen. Du kan følge begge danskere her på bt.dk under hele turneringen.