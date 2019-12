Holger Rune har haft stor glæde af samarbejdet med Kenneth Carlsen på Danmarks Davis Cup-hold.

Kenneth Carlsen blev i den forgangne uge pillet af tjansen som Davis Cup-kaptajn for herrernes tennislandshold og erstattet med Frederik Løchte Nielsen.

Den danske tenniskomet Holger Rune, der har været en del af holdet i de seneste kampe, ser frem til samarbejdet med Løchte, men kigger samtidig tilbage på en god tid med Carlsen som kaptajn.

B.T. erfarede, at spilleruro var årsagen til, at Dansk Tennis Forbund valgte at skifte ud på posten, men det billede kan Holger Rune ikke genkende.

- Vi har været ret positive omkring Kenneth. Han gav en fed energi på holdet, og der var god stemning. Det virkede som om, at alle på holdet havde det godt, siger Holger Rune.

Når den 16-årige Holger Rune er hjemme i Danmark og ikke i det store udland, træner han typisk to gange om dagen på HIK's anlæg. Eftermiddagstræningen er med Kenneth Carlsen.

Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, roser også Carlsen for hans virke.

- Holger er vant til langsigtet træning med blandt andet Lars (Christensen, red.), fordi det er en lang proces, når man arbejder med en ambition om at blive verdens bedste, som Holger gør.

- Derfor synes Holger, at det har været befriende at spille Davis Cup, fordi det handler om at præstere her og nu.

- Kenneth er sindssygt god til at få spillerne til at peake fredag, lørdag og søndag, og så er det lige meget, hvordan de spiller på mandag, lyder det fra Aneke Rune.

Også det daglige samarbejde med Carlsen fungerer godt.

- Han er god sparring, og så ved de gamle topspillere bare, hvordan man skal ramme bolden. Det er det samme med Michael (Tauson - klubchef og træner i HIK, red.).

- De misser ikke en bold, og for drenge som Holger handler det om hele tiden at få bolden tilbage, så de får noget regelmæssigt at arbejde med, siger Aneke Rune.

Tennisavisen har været i kontakt med Davis Cup-spillerne Christian Sigsgaard og Johannes Ingildsen samt den tidligere af slagsen Thomas Kromann, der alle fortæller, at der var tilfredshed med Carlsen som Davis Cup-kaptajn.

