Tennisturneringen Citi Open i Washington, der skulle være den første turnering hos herrerne efter coronapausen, er aflyst på grund af coronapandemien.

Det oplyser arrangøren i en pressemeddelelse på Twitter.

Turneringen skulle have været afviklet fra 14. til 21. august, men nu må tennisherrerne vente yderligere med at komme i gang igen.

- Efter måneder med utrætteligt arbejde fra vores hold og mange interessenter må vi med tunge hjerter meddele, at vi desværre må udsætte den 52. udgave af Citi Open til sommeren 2021.

- Det er for mange uløste problemer, herunder forskellige internationale rejsebegrænsninger samt foruroligende sundheds- og sikkerhedstendenser, der har tvunget os til at træffe denne beslutning, lyder det.

Citi Open skulle fungere som opvarmningsturnering til grand slam-turneringen US Open senere i august, og aflysningen i Washington sætter yderligere gang i spekulationerne om, hvor vidt det er muligt at afvikle US Open i New York.

US Open skal efter planen spilles fra 31. august til 13. september.

Efter aflysningen af Citi Open kan Western & Southern Open i New York fra 22. til 28. august i stedet blive comebackturneringen på herrernes ATP Tour.

Kvindernes WTA Tour skal efter planen genoptages fra 3. august med en turnering i Palermo på den italienske ø Sicilien.

Alle internationale turneringer har været sat på pause som følge af coronapandemien siden første halvdel af marts.

/ritzau/