Kvindernes sæson kan blive forlænget for at hjælpe de tennisspillere, hvis økonomi lider under coronapausen.

Der kan være hjælp på vej til de kvindelige tennisspillere, der er endt i økonomiske problemer, fordi alle turneringer er sat på pause eller aflyst på grund af coronavirus.

Kvindernes tennisforbund, WTA, arbejder således på at give spillerne flere muligheder for at tjene penge, når der på et tidspunkt igen kan spilles.

Det skriver Reuters.

- WTA arbejder hårdt med sine turneringer for at maksimere indtjeningsmulighederne, når den professionelle tennissæson starter op igen, og overvejer en forlængelse af den 44 uger lange sæson, så der kan afholdes flere turneringer.

- Det er vores håb at vende tilbage til banerne så hurtigt som muligt. Når vores spilleres, fans og stabs helbred og sikkerhed kan garanteres, starter vi op igen, siger WTA ifølge Reuters.

Det er især de lavere rangerede spillere, der er økonomisk afhængige af hyppige deltagelser i turneringer, hvilket ikke er muligt for tiden.

Alle turneringer på WTA-touren samt herrernes ATP-tour er suspenderet frem til 7. juni.

De lavere rangerede ITF-turneringer er udskudt frem til 8. juni.

/ritzau/