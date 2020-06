Hvis kalenderen tillader det, skal de bedste danske tennisspillere samles to gange ugentlig på KB's anlæg.

Et nyt elitemiljø skal være med til at løfte niveauet hos de bedste danske tennisspillere.

Dansk Tennis Forbund (DTF) etablerer således et nyt elitemiljø på KB's anlæg i København. Det oplyser DTF i en pressemeddelelse.

Det er planen, at de i alt 16 landsholdsspillere på dame- og herresiden - Fed Cup-holdet og Davis Cup-holdet - skal samles i elitemiljøet mandag og onsdag, hvis tenniskalenderen tillader det.

Her kan landsholdsspillere som Clara Tauson og Holger Rune også suppleres af gæstespillere på udvalgte træningspas.

DTF-sportschef Jens Anker Andersen påpeger, at det nye elitemiljø samtidig vil være med til at aflaste topspillernes lokale klubber, som dermed skal bruge færre ressourcer på de bedste spillere.

- Elitemiljøet kommer til at højne kvaliteten af træningen i Danmark, når de bedste træner med de bedste. Det er et stærkt supplement til den daglige klubtræning for de spillere, der har base i Danmark.

- Samtidig sikrer det stor hjælp til det optimale træningssetup for de spillere, der befinder sig udenfor landets grænser det meste af året, siger sportschefen.

Elitemiljøet kommer også til at danne ramme for fælles rejser til internationale turneringer. Det kan øge mulighederne for succes.

- Vi har en gruppe af spillere, der er i gang med eller står på tærsklen til at skulle slå igennem i international tennis. Der kan fælles rejser være med til at lette den overgang. Når du rejser i en gruppe, er du automatisk sikret gode træningsmakkere under turneringer og meget andet, siger sportschefen.

DTF har i flere år savnet et elitemiljø, efter at elitecenteret i Farum blev lukket for en årrække siden.

