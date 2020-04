Risikoen for coronasmitte får USA's tennisforbund til at fraråde alt tennisspil i øjeblikket.

En god tenniskamp mod sin ven kan være en fin måde at holde sig i form med de begrænsninger, som den hærgende coronavirus har tvunget mange lande ud i.

Det kan spilles udendørs, og man har masser af afstand til hinanden. Men det er måske ikke nok alligevel.

I hvert fald har Det Amerikanske Tennisforbund (Usta) nu frarådet alle former for tennisspil i landet.

- Baseret på anbefalingerne fra Covid-19-rådgiverne mener Usta, at vi for samfundets bedste skal tage en pause, fra at dyrke den sport vi elsker, lyder det fra forbundet ifølge Reuters.

- Selv om der ikke findes studier omhandlende tennis og Covid-19, så mener læger, der kan være en risiko for, at Covid-19 kan overføres, ved at man berører de samme tennisbolde, håndtag, netstolper og endda underlag.

Frygten, for at det kunne være sandt, får altså nu Usta til at fraråde alle at spille tennis, mens coronapandemien står på.

