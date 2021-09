Egentlig lavede han sit opslag som en hyldest. Men det gav i den grad bagslag for tv-værten Piers Morgan.

'Hun er flyvende igen, hun ødelægger endnu en spiller, der er langt over hende på verdensranglisten ved US Open. Raducanu er den ægte vare – en superstjerne i gang med at blive skabt. Så spændende at følge med.'

Sådan skrev han, efter 18-årige Emma Raducanu endnu engang imponerede i grand slam-turneringen ved at slå OL-guldvinderen Belinda Bencic ud og komme i semifinalen.

Men den store hyldest blev ikke modtaget særlig godt.

She’s on again… destroying another far higher ranked player in the US Open… ⁦@EmmaRaducanu⁩ is the real deal - a tennis superstar in the making. So exciting to watch. pic.twitter.com/yJsXhAeTqp — Piers Morgan (@piersmorgan) September 8, 2021

For internettet glemmer som bekendt ikke, og mange tennisfans har ikke glemt de kommentarer, Piers Morgan kom med, da Raducanu tidligere i år trak sig fra Wimbledon.

Hun forlod banen i tårer, fordi hun ikke kunne gennemføre kampen. Flere gange tog hun sig til maven, hun klagede over, hun havde svært ved at trække vejret, og hun sad på sidelinjen og hyperventilerede.

Hele situationen fik kritik fra først legenden John McEnroe og efterfølgende Piers Morgan.

»McEnroe fortalte sandheden. Raducanu har masser af talent, men kunne ikke klare presset og trak sig, da hun var ved at tabe stort. Det er ikke modigt, bare en skam,« sagde han med henvisning til, at John McEnroe havde udtalt, det nok mere handlede om, at det hele blev for overvældende.

Emma Raducanu skal spille for en plads i US Open-finalen. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Emma Raducanu skal spille for en plads i US Open-finalen. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Piers Morgan sagde desuden, at alle skal lære om mental styrke i skolen, og at det 'ville være nemmere', hvis så mange højtprofilerede atleter 'stoppede med at lege ofre'.

Og de kommentarer er bestemt ikke glemt, hvilket har fået mange til at kritisere ham efter det seneste tweet:

'Var det ikke dig, der slagtede hende til Wimbledon? Træd ned fra din høje hest.'

'Skrid med dig Piers, din analyse var totalt forkert, da hun trak sig fra Wimbledon, nu hopper du med på vognen. Emma bliver fantastisk men uden al din hyldest.'

'Vil han fornærme hende og være nedladende, hvis hun igen en dag er nødt til at trække sig fra en kamp på grund af sit mentale helbred? Og skrive historier om hvordan hun svigter alle ved ikke at spille?'

'Hun var fantastisk, selv da du ødelagde hende efter Wimbledon.'

'Så hvis hun når finalen og taber, vil du så slagte hende for at blive nummer to?'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange kommentarer, tv-værten har fået.

Den kritik giver Morgan dog umiddelbart ikke meget for. For i et nyt opslag skriver han, at den unge tenniskomet efterfølgende selv skulle have givet ham ret i, at presset ved Wimbledon var stort.

'Emma Raducanu var enig med mig og McEnroe i, at hun ikke kunne klare presset ved Wimbledon. Ikke noget med at pjevse, ikke nogle undskyldninger. Skønt at se hende svare igen, være endnu bedre og mentalt stærkere – det er sådan, mestre gør,' skriver Piers Morgan.

Et opslag, der igen har fået mange reaktioner, fordi mange særligt bider mærke i, at Morgan dengang påstod, hun trak sig, 'fordi hun var ved at tabe'.

Desuden skriver flere, at de ikke har set eller hørt Raducanu sige, at hun var enig i Piers Morgans Wimbledonanalyse.

I US Open-semifinalen skal Emma Raducanu møde Maria Sakkari.