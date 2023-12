Ana Ivanovic har sat ild til de sociale medier.

I hvert fald sine egne.

For det seneste døgn har et billede, som den serbiske tennisstjerne har lagt op på blandt andet Instagram, fået alverdens tennisfans op af stolene. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Her lufter den pensionerede tennisspiller nemlig sin ellers aflagte ketsjer. Og det er især den lidt kryptiske tekst, hun har lagt op sammen med billedet, der har fået fansene til at gå i selvsving.

Ana Ivanovic vandt French Open i 2008. Foto: Jacques Demarthon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ana Ivanovic vandt French Open i 2008. Foto: Jacques Demarthon/AFP/Ritzau Scanpix

'Det er mere end bare en sport,' lyder det kort fra 36-årige Ana Ivanovic, som med få ord nu har fået flere til at spekulere i, om hun kunne finde på at gøre comeback som professionel tennisspiller.

Efterfølgende er Ivanovic i hvert fald blevet bombarderet med kommentarer som: 'Kom tilbage!', 'Vi savner dig' og 'Comeback på WTA-touren?'.

Der er endda en fan, der bruger danske Caroline Wozniackis vilde comeback som et forsøg på at lokke serberen til at gøre det samme.

'Wozniacki er kommet tilbage. Så kan du også' lyder kommentaren.

Ana Ivanovic stoppede i 2016 sin aktive karriere som tennisspiller.

I 2008 vandt hun French Open, og kort efter røg hun helt op som nummer ét på verdensranglisten.

Privat danner serberen par med den tyske fodboldstjerne Bastian Schweinsteiger.

Sammen har de fået tre børn.

