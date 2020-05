Rafael Nadal er blandt de største sportsstjerner i verden, så når han en dag stopper med at svinge ketsjeren, vil det være en stor og væsentlig nyhed.

Fredag troede mange, at det var sket. At Rafael Nadal var færdig med at underholde os alle sammen med sin powerfulde tennisstil.

Det skete, da disse to ord 'Nadal' og 'retirement' (pensionering) pludselig trendede på Twitter.

Hurtigt bredte det sig som en steppebrand, men lige så hurtigt gik det op for de mange fans, at der ikke var tale om tennisspilleren Nadal, men den ubesejrede hest Nadal, der stopper på det kompetetive niveau på grund af en ankelskade.

Bob Baffert's Triple Crown hopeful Nadal suffered a career-ending injury following a workout at Santa Anita Park on Thursday.



Report: https://t.co/YdpkDainD1 pic.twitter.com/Un7MNy6Szy — Horse Racing Nation (@HR_Nation) May 28, 2020

Uheldigvis for dem, der holder af hesten, men heldigvis for alle andre, der ved første øjekast fik sig et chok.

Brugeren Etav Mizrav faldt som en af de mange i fælden.

»Jeg reagerede, som alle andre sportsfans ville, da jeg så 'Nadal pensioneret' trende. Men det handlede så om en hest fra Kentucky. Så hvad er det næste? At Ronaldo, som alle ved er en slædehund fra Alaska, stiller sine støvler på hylden?,« skriver Etav Mizrav.

Andre brugere benytter sig af de populære gif'er til at beskrive, hvad der gik igennem dem af følelser.

Different Nadal retiring, not Rafa. pic.twitter.com/PDH8M1sMKj — KJ (@wingster55) May 28, 2020

When you’re a tennis fan and open Twitter to read about Nadal’s retirement.... pic.twitter.com/Jpo0dfKi6F — Lucian B (@luci22b) May 28, 2020

Rafael Nadal runder om få dage de 34 år, men er altså heldigvis stadig en del af tennisverdenen.