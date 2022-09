Lyt til artiklen

'Det ser ud til at være blevet en tradition'.

Sådan skriver tennisturneringen US Open på sin officielle Twitterkonto om kvinden Megan Lucky, der efterhånden er blevet et kendt ansigt ved turneringen.

Sidste år blev hun fanget af et kamera – og hendes ansigt blev vist på storskærmen.

Dét kvitterede hun for ved at bælle resten af den fadøl, hun sad og nød til kampen – dette til stor jubel hos de øvrige fans. Og søndag gentog hun succesen for andet år i træk, hvilket du kan se her.

It seems this is becoming tradition at this point pic.twitter.com/vTO1hUJVNS — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2022

En opmærksom kameramand fangede hende nemlig søndag ved endnu en kamp.

Og da hendes ansigt igen blev vist på skærmen, var man ikke i tvivl om, hvad de øvrige tennistilskuere ønskede sig. Det var Megan Lucky heller ikke.

Hun greb sin øl, slog ud med armen og hældte resten af sin fadøl i sig, hvorefter jublen blandt publikum atter kunne bryde løs.

»Jeg har savnet jer, venner,« har Megan Lucky efterfølgende skrevet til US Open.

Det er da også væltet med kommentarer til de to hændelser.

Langt de fleste hylder Megan Lucky og US Open for at give et godt grin – andre kritiserer US Open for at hylde indtagen af alkohol.