'Det er et af livets mest utænkelige og onde øjeblikke.'

Sådan siger den tidligere tennisspiller Chris Lewis, efter han og hans familie er blevet ramt af noget af det mest frygtelige.

For tidligt om morgenen den 16. september døde Carolina Lewis, Chris Lewis' niece, pludseligt under en rejse til Washington D.C. Hun blev blot 23 år gammel.

»Carolina, vi elsker dig allesammen. Tak for de særlige tider vi har delt, de fantastiske og skønne minder, du har givet os og for den kærlighed, vi alle har i vores hjerter til dig,« siger Chris Lewis til New Zealand Herald.

Carolina Lewis er pludseligt død.

Lewis-familien er kendt for at spille tennis og i New Zealand har de høj status. Chris Lewis var blandt andet i Wimbledon-finalen i 1983, hvor han tabte til John McEnroe.

Han vandt tre titler i karrieren, og den højeste placering han opnåede på verdensranglisten var som nummer 19.

Også Carolina Lewis' far, David Lewis, har selv spillet tennis og var blandt andet kaptajn for sit Fed Cup-hold. Hans bror, Mark Lewis, var træner for tyske Michael Stich, da han vandt Wimbledon i 1991, ligesom Carolina Lewis selv også var et talent indenfor sporten.

Familien er oprindeligt fra New Zealand, men Carolina Lewis, hendes søster og deres forældre flyttede til USA, da de to piger var teenagere.

Carolina Lewis' søster, Jade Lewis, har oprettet en indsamlingsside for sin søster, og her fremgår det, at den afdøde kvinde havde en stor drøm om at blive journalist, ligesom hendes store ønske var at rejse til Europa for at studere videre.

I maj sidste år blev hun færdig ved Kansas State University, hvor hun både studerede men også brugte meget tid på tennisbanerne.

'Carolina var elsket af så mange og gjorde indtryk i så manges liv. Hun var en fantastisk datter, søster og ven. Hun var alles lys, og der var aldrig et øjeblik uden smil og grin, når man var sammen med hende. Alle der kendte hende i hendes 23-årige korte liv vil for altid værdsætte de øjeblikke, der blev skabt med hende,' lyder det på indsamlingssiden.

Der vil blive holdt to mindehøjtideligheder for Carolina Lewis - en i USA og en i New Zealand.