Sportsfolk og politikere har stået i kø for at lykønske Iga Swiatek med at have skrevet polsk sportshistorie.

Det 19-årige polske tennisfænomen Iga Swiatek har med sin French Open-sejr skabt stor glæde i hjemlandet.

Swiatek er den første polske tennisspiller til at vinde en af tennisportens fire store grand slam-turneringer i single.

Og selv om det næppe vil gå stille af sig, når hun skal fejres i Polen, er hun klar, fortæller hun.

- Jeg ved, at det bliver vildt. Jeg tror, at jeg kommer til at vænne mig til det, og det er ikke noget problem for mig, siger hun på pressemødet, efter at hun har vundet turneringen, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har ikke noget problem med at få opmærksomhed og have mennesker omkring mig. Jeg sætter virkelig pris på al den støtte, jeg har fået i løbet af de seneste to uger.

Swiateks overbevisende sejr på 6-4, 6-1 over amerikanske Sofia Kenin har allerede ført til en strøm af lykønskninger fra prominente polakker.

En af dem er Bayern München-angriberen Robert Lewandowski.

- Sikke en fantastisk succes. Sikke en storslået historie. Godt klaret, Iga Swiatek, skriver han på Twitter.

Teenageren Swiatek er kendt som en karakter, der ikke er bange for at skille sig ud.

I interviews har hun tidligere fortalt, at hun ville give tenniskarrieren to år, inden hun besluttede sig for, om hun skulle fortsætte på banerne eller begynde på universitetet.

Hendes faste rutine inden kampene ved dette års Roland Garros har været at sætte "Welcome to the Jungle" med Guns N' Roses på, har hun fortalt.

Polakkerne lader til at have taget hende til sig.

- Mange tak og stort tillykke til Iga Swiatek! En historisk dag for Polen, polsk sport og polsk tennis. Bravo!, skriver landets præsident, Andrzej Duda, på Twitter.

Også den tidligere spiller Agnieszka Radwanska, som ved Wimbledon-finalen for otte år siden var den seneste polske kvinde i en grand slam-finale, er begejstret.

- Sikke en storslået tennisfremvisning, skriver hun på Instagram.

Swiatek er taknemmelig, fortæller hun efter turneringen ifølge AFP.

- Jeg ved, at hele landet stod bag mig, og at de alle troede på mig. Jeg bliver glad og stolt, siger hun.

