US Open er den sidste grand slam-turnering, der endnu ikke er blevet udskudt eller aflyst.

Mens Wimbledon er blevet aflyst, og French Open er rykket fra maj til september på grund af coronapandemien, venter tennisfans stadig på at høre, hvad der skal ske med årets sidste grand slam-turnering, US Open.

De kommer til at vente til juni, siger arrangøren, Det Amerikanske Tennisforbund (USTA), til New York Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Her regner forbundet med at kunne melde ud, om turneringen bliver gennemført som planlagt, udskudt eller aflyst.

- Vi har endnu ikke en konkret dato (for hvornår beslutningen skal træffes, red.), fordi tingene ændrer sig så hurtigt, siger USTA's administrerende direktør, Michael Dowse, til avisen.

- Jeg tænker, det er mest sandsynligt i den sidste del af juni, siger han.

US Open er indtil videre sat til at skulle afvikles på de oprindelige datoer 24. august til 13. september i New York.

Dermed slutter turneringen, kun en uge før French Open efter det nye program er sat til at begynde, og det efterlader US Open i en vanskelig situation.

French Open meldte sin beslutning om udskydelsen ud i marts, og det fik blandt andet US Open til at rette kritik mod det franske tennisforbund.

- I en tid, hvor verden må stå sammen, må vi indse, at vi ikke kan træffe sådan nogle beslutninger på egen hånd, skrev turneringen på Twitter.

USA er det land i verden, hvor flest er smittet og døde med coronavirusset.

Torsdag morgen dansk tid er 639.628 personer registreret smittet, mens 30.985 har mistet livet.

