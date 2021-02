På banen: respekt. Uden for banen: knap så meget.

Sådan kan opsummere tennis-superstjernen Novak Djokovic' forhold til tennnis-bad boy'en Nick Kyrgios.

»Han er god for sporten. Han er tydeligvis en anderledes type. Han går op i sin tennis, og han har gang i ting uden for banen. Han har evnerne til at at slå alle. Jeg har respekt for ham som spiller,« siger verdensetteren Djokovic inden årets Australian Open, men så kommer hans store 'men'.

For Nick Kyrgios er en mand, der deler vandene med alt den ballade, der følger i kølvandet på hans kontroversielle livsstil: utroskab, fester og druk. Og det er ikke noget, Djokovic bryder sig om, siger han.

Foto: VINCE CALIGIURI Vis mere Foto: VINCE CALIGIURI

»Uden for banen har jeg altså ikke meget respekt for ham, hvis jeg skal være ærlig. Der lukker jeg den. Så jeg har faktisk ikke mere at sige om ham, eller om hans kommentarer om mig, eller andet han foretager sig,« siger Djokovic.

De to tennisstjerner har gennem længere tid haft et anstrengt forhold til hinanden.

»Djokovic er et fjols,« skrev den australske tennisspiller og enfant terrible på Twitter for et par uger siden, da det kom frem, at Novak Djokovic skulle have sendt en liste med krav om bedre forhold til de australske myndigheder, mens han var i corona-karantæne på et hotel efter sin indrejse til Australien.

Og i juni sidste år langede Kyrgios også ud efter Djokovic, som blev testet positiv med corona i sit hjemland, Serbien, og blev spottet i Beograds natteliv.

Foto: WILLIAM WEST Vis mere Foto: WILLIAM WEST

»Jeg sender mine bønner til alle de spillere, der har fået coronavirus. Lad være med at komme efter mig for alt det, jeg har gjort, der er blevet kaldt 'uansvarligt' eller er blevet klassificeret som 'dumt'. Det her overgår det hele,« lød det fra australieren til en video, der viser hvordan blandt andre Novak Djokovic havde en fest i Beograd.

Kyrgios har også tidligere udtalt, at Djokovic, som har vundet 17 grand slam-titler, aldrig kan blive verdens bedste tennisspiller nogensinde - uanset hvor mange turneringer han så end vinder.