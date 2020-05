En af tennis-sportens mest kontroversielle figurer, Nick Kyrgios, vækker opsigt på ny.

Denne gang afslører den australske tennis-badboy, at han får slukkket sin sex-tørst med villige fans.

»Ja, helt seriøst, hvis jeg ikke har en kæreste, så sker det en gang om ugen,« siger Kyrgios i en interview-seance i forbindelse med et slag Fortnite med Twitch-brugeren babztv1.

25-årige Kyrgios, som ligger nummer 40 i verden, fortæller desuden, at han en gang i en kamp i Laver Cup mod Roger Federer blev distraheret af en blond kvinde på tilskuerpladserne.

Foto: WILLIAM WEST

»Jeg havde sådan en lyst til at invitere hende ud på en drink,« siger Kyrgios, som er kendt som lidt af kvindebedårer.

Det er især kvinder fra Østeuropa, som har en særlig plads i australierens hjerte, siger han.

Senest har han dannet par med den russiske tennis-skønhed Anna Kalinskaya.

Det kom dog til et grimt brud mellem de to tennis-stjerner i marts, efter at de havde været sammen siden august sidste år.

»Hvad der skete med Kalinskaya? Ingenting. Vi gik hver til sit. Desværre fungerede det ikke. Men vi har nogle dejlige minder sammen,« fortæller Kyrgios.

Den udlægning er 21-årige Kalinskaya dog ikke enig i. Det skabte overskrifter, da hun for nylig gav sin version af bruddet på de sociale medier.

»Du er ikke en 'bad boy', du er ganske enkelt en dårlig person,« skrev russeren blandt andet.

Efterfølgende tak Kalinskaya, som er nummer 112 i verden, udtalelsen tilbage.

Foto: WILLIAM WEST

Også på banen er Nick Kyrgios en farverig person med en spektakulær spillestil, men hans temperament koster ham dyrt - både pointmæssigt og i form af bøder for millioner.

Hans bedste placering på verdensranglisten er nummer 13.