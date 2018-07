Serena Williams skal snart tørne ud på Wimbledon. Og hun er godt gal i skralden.

På et pressemøde forud for den legendariske tennisturnering, der starter mandag, fik den amerikanske tennisstjerne rast ud. Hun er igang med sit comeback efter at være blevet mor, og gennem den seneste måned er hun hele fem gange blevet dopingtestet.

Det er sådan set ikke et problem, fortalte Williams på pressemødet ifølge Mirror. Problemet er, at der ikke er andre, der bliver testet lige så meget som hende, mener hun.

Kontroversen startede i sidste måned, hvor Williams nægtede at stille op til en dopingprøve, og hun har siden fundet hun ud af, at hun faktisk er blevet testet mere end andre.

»Jeg føler, at lighed er det eneste, jeg har prædiket om, det handler bare om lighed. Hvis det er at blive testet fem gange om måneder, så lad os gøre det. Lad os være en del af det. Det handler bare om at være lige og ikke pege en person ud. Antallet at tests får det til at se ud som om, at jeg bliver skubbet ud. Bare test alle lige meget,« sagde Williams på pressemødet.

Wimbledon begynder mandag, og danske Caroline Wozniacki spiller på førstedagen. Det sker som kamp to på Centre Court, hvilket forventes at være omkring klokken 16.00.