Verdensetteren i tennis Ashleigh Barty løber normalt rundt med en ketsjer i hånden og slår til en blød tennisbold.

Men nu viser hun, at hun også har talent i andre sportsgrene.

Hun har nemlig lige vundet den kvindelige golfturnering i Bookwalter Golf Club i Australien. Det skriver BBC.

Hun har også selv lagt følgende op på sin instagram:

Vis dette opslag på Instagram Brookwater Club Champions ft. Bucket Hats Et opslag delt af Ash Barty (@ashbarty) den 20. Sep, 2020 kl. 1.22 PDT

Ashleigh Barty er nummer et på verdensranglisten og vandt sidste år French Open. Den titel får hun dog ikke mulighed for at forsvare i år, da hun har meldt afbud på grund af frygten for at få coronavirus. Hun vil slet ikke stille op til turneringer i Europa resten af året.

Derfor har hun tid til at folde sig ud i andre sportsgrene.

Hun er slet ikke uvant med en golfkølle i hånden. Bartys kæreste, Garry Kissick, er selv professionel golfspiller, og det var i golfklubben Bookwalter, at de to mødtes i 2016. Hendes far var også golfspiller på amatørniveau, og selveste Tiger Woods har også rost Barty for hendes spil på golfbanen. I 2019 sagde Woods forud for en golfturnering i Melbourne, at hun havde 'et fantastisk sving, når hun slår til bolden'.

Vinderen af den mandlige turnering i Bookwalter Golf Club, Louis Dobbelaar, har også lovprist hende efter triumfen:

»Hun har alle de rette egenskaber, hvis hun ønsker at jagte en karriere. Hvis hun sætter næsen op efter det, er jeg sikker på, at de vil lykkes.«

Barty kan åbenlyst lidt af hvert. Hun har også bevist sit værd i cricket. Fra 2014 til 2016 spillede hun som semi-professionel for Brisbane Heat, da hun tog en pause fra tennis. Den sport droppede hun igen for at fokusere på tennis.

I dag er hun nummer et på verdensranglisten i tennis i en alder af blot 24 år.