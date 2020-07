Vold, mobning og tyranni.

Den tidligere tennisstjerne og teenagefænomen Jelena Dokic blev mishandlet psykisk og fysisk af sin far Damir, som også var hendes træner, da hun op gennem 2000'erne var en af de hotteste unge kvindelige tennisspillere.

»Jeg er gået meget igennem,« siger Jelena Dokic, som i dag er 37 år, i et interview med Telegraph om sine oplevelser med den tyranniske far og træner.

Her kommer den tidligere semifinalist i Wimbledon også ind på, hvor langt ud i tovene hun blev drevet. Hun overvejede endda at gøre en ende på sit eget liv.

Foto: NICOLAS ASFOURI Vis mere Foto: NICOLAS ASFOURI

»Jeg var tæt på at begå selvmord på et tidspunkt. Men uanset hvor grimt min far behandlede mig gennem vold eller mobning, holdt jeg fast i mig selv gennem tennis. Jeg var klar til at finde en vej ud. Jeg troede på, at der var noget bedre, en løsning. Det var det, jeg kæmpede for: At få et bedre liv,« siger australsk-serbiske Dokic, som i dag er tenniskommentator.

Jelena Dokic fik sit store gennembrud ved Wimbledon i 2000, da hun var 17 år. Her nåede den useedede Dokic til semifinalen, men tabte til amerikaneren Lindsay Davenport.

Dokics far så til fra tribunen, han var fuld og vred efter nederlaget og vendte hende ryggen. Tilhørerne på det fyldte stadion i London kunne høre ham råbe ad sin teenagedatter, der egentlig bare søgte hans trøst efter det ærgerlige nederlag: 'Du er patetisk' og 'du er en håbløs ko', brølede han.

»Jeg håber, at vi aldrig ser et lignende tilfælde i tennis. Men hvis det sker igen, så håber jeg, at det kommer frem i lyset på en anden måde,« siger Dokic, som har slået hånden af sin far.