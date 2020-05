Hun er efterhånden mere kendt for sin ageren på de sociale medier og i pr-sammenhænge end for sine resultater på tennisbanen.

Og nu føjer tenniskønheden Genie Bouchard endnu en milepæl til sit cv under punktet 'mediestunt'.

Genie Bouchard har netop skaffet 85.000 dollars til velgørenhed, som en fans har betalt for en date med den 26-årige canadiske stjerne.

'Det her er... vanvittigt. I er så skønne,' skriver Bouchard på Instagram, hvor hun fremviser resultatet af en budkrig for at komme på date med hende.

Foto: CLIVE MASON Vis mere Foto: CLIVE MASON

De 585.000 kroner, som beløbet svarer til, går til organisationen All In Challenge, som donerer penge til nødlidende i corona-krisen.

For den store sum får budvinderen en middag med Bouchard, en betalt rejse for at se hende spille tennis i en Grand Slam og en omgang signeret merchandise.

Det er bestemt ikke første gang, at Genie Bouchard plejer sine fans med en personlig hyggeaften.

Tilbage i 2017 gik det verden rundt, at hun tabte et væddemål på Twitter i forbindelse med Super Bowl, hvilket betød, at hun endte på date med en fan, som hun så flere gange efterfølgende.

Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Foto: TIMOTHY A. CLARY

Tidligere under corona-krisen endte hun med at acceptere en anden fans tilbud om en date.

Superfanen ved navn Bob betalte 27.000 kroner for en aften med Bouchard, når epidemien engang er ovre.

Bouchard fik sit store internationale gennembrud, da hun som 20-årig i 2014 kom i finalen i Wimbledon.

Hun har tidligere været nummer fem på verdensranglisten, men er nede som nummer 332 i øjeblikket.