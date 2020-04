Hun er det mest lysende stjerneskud på tennishimlen, 16-årige Cori 'Coco' Gauff.

Den amerikanske teenager er spået til at overtage kvindernes tennistrone efter landsmanden Serena Williams.

Men de enorme forventninger har også haft en pris.

Som 15-årig blev Gauff således ramt af en depression som følge af den store hype, der fulgte hende rundt i tennisverdenen.

»I et års tid var jeg virkelig deprimeret. Det var mit hårdeste år indtil videre,« fortæller Cori Gauff i et meget ærligt blog-indlæg på behindtheraquet.com.

»Gennem hele mit liv har jeg altid været den yngste til at gøre ting, hvilket forstærkede en hype, som jeg ikke ønskede,« skriver Gauff i sit indlæg.

Depressionen ramte i året op til hendes store gennembrud ved Wimbledon i sommeren 2019.

»Jeg fik resultaterne, så det var ikke årsagen. Jeg fandt bare ud af, jeg ikke nød det, jeg ellers elskede.«

»Det føltes som om, at der ikke var ret mange af mine venner, der var der for mig - selvom at det var der. Når du har denne mørke tankegang, ser du sjældent de lyse sider - og det var det hårdeste.«

»Jeg var forvirret og overtænkte, om det var det her, jeg ønskede, eller hvad andre gjorde. Det tog mange øjeblikke, hvor jeg sad, tænkede og græd,« fortæller Gauff, der indså, at hun måtte ændre sin tankegang:

»Jeg kom stærkere ud af det, og kendte mig selv bedre end nogensinde før.«

»Jeg indså, jeg skulle spille for mig selv og ikke for andre.«

Og den taktik lykkedes - ved Wimbledon sidste år blev hun en sensation, da hun som blot 15-årig spillede sig frem til fjerde runde.

I dag er 16-årige Coco Gauff placeret som nummer 52 på verdensranglisten.

Og i oktober vandt hun sin første senior-titel, da hun strøg til tops i WTA-turneringen i Linz.