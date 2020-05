Tennisverdenen har mistet en af de helt store.

Den australske tennisspiller Ashley Cooper er død efter længere tids sygdom. Han blev 83 år.

Det skriver Reuters.

Australieren havde sin storhedstid på tennisbanerne i 1950'erne, hvor han dystede mod navne som Lew Hoad, Ken Rosewall og Neale Fraser. Her vandt han hele 4 Grand Slam-titler.

Ashleu Cooper ses her i selskab med Bill Bowrey. Foto: Issei Kato Vis mere Ashleu Cooper ses her i selskab med Bill Bowrey. Foto: Issei Kato

Han er én ud af bare 11 mandlige tennisspillere, der har formået at vinde tre Grand Slam-titler på et kalenderår - Australian Open, U.S. Open og Wimbledon. Det gjorde han i 1958.

I 1957 tog han sin første Grand Slam-titel. Det var Australian Open, hvor han slog Neale Fraser i finalen. Samme år vandt han Davis Cup.

I 1958 mødtes Fraser og Cooper igen, denne gang i Wimbledon-finalen. Her var det som nævnt Cooper, der trak det længste strå og løb med sejren.

Udover sin succes som single-spiller vandt Ashley Cooper også fire Grand Slam-titler i double, hvor han var makker med Fraser i tre af dem.

Efter karrieren fortsatte Cooper i tennisverdenen og sad blandt andet i bestyresen i det australske tennisforbund.

Cooper blev optaget i Den Internationale Tennis Hall of Fame i 1991.