Private tenniskampe i coronakrisen øger risikoen for matchfixing, advarer Tennis Integrity Unit (TIU).

Mange professionelle tennisspillere hungrer efter at spille kampe i øjeblikket, fordi de officielle turneringer ligger stille på grund af coronapandemien.

Derfor er private turneringer begyndt at dukke op. Men spillerne skal være på vagt, for risikoen for matchfixing er øget i disse kampe og turneringer.

Det meddeler Tennis Integrity Unit (TIU), der er nedsat af Det Internationale Tennisforbund (ITF) til at holde øje med matchfixing og korruption.

- Kampe og turneringer, der er organiseret privat, og endda e-sportsbegivenheder begynder at finde sted, i takt med at lokale myndigheder tillader det.

- Vi har forståelse for, at det er attraktive muligheder for mange, som er ivrige efter at spille (kampe, red.) igen og have en indkomst.

- Vi hilser muligheden for at spille kampe velkommen. Men vi bliver nødt til at rådgive om, at der kan være forhøjet risiko for korruption og korrupte henvendelser i disse miljøer, lyder det ifølge AFP i en meddelelse fra TIU.

Alle professionelle tennisturneringer for herrer og damer er på grund af coronakrisen suspenderet frem til 13. juli som minimum. Og eksempelvis sommerens Wimbledon er helt droppet og spilles første i 2021.

Senest har Patrick Mouratoglou, der er træner for verdensstjernen Serena Williams, præsenteret et alternativ til de officielle turneringer, da han er med til at arrangere turneringen Ultimate Tennis Showdown (UTS).

Turneringen skal spilles uden tilskuere fra 16. maj i det sydlige Frankrig. Den vil i løbet af fem uger byde på i alt 50 kampe, og det vil være muligt at se kampene live.

Tennisakademiet Rafa Nadal Academy, som tennisstjernen Rafael Nadal står bag, overvejer i øjeblikket også at blive et sted, hvor elite spillere i øjeblikket kan holde til, træne og konkurrere i kampe, som kan vises på tv eller streames til tennisfans.

