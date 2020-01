Den 15-årige amerikaner Cori Gauff slår 39-årige Venus Williams ud i første runde af grand slam-turneringen Australian Open.

Gauff vinder kampen med cifrene 7-6, 6-3 efter en time og 40 minutters spil.

Det er ikke første gang, Venus Williams har haft problemer mod den unge komet.

For ved sidste års Wimbledon var det også Cori Gauff, der sendte den ældste Williams-søster ud. Også her var det i første runde.

Med sejren er Cori Gauff den blot fjerde kvinde der de sidste 30 år har vundet 'seks eller flere' store kampe, inden hun er fyldt 16 år.

Venus Williams har i alt vundet syv grand slam-titler i damesingle, den seneste i 2008. Ud over de fem titler ved Wimbledon har veteranen vundet US Open to gange.

For 15-årige Cori Gauff er det hele først lige begyndt. I en alder af 15 år vandt hun i midten af oktober sin første WTA-turnering, da hun i finalen i Linz besejrede Jelena Ostapenko med 6-3, 1-6, 6-2.

Hun var også med ved sidste års US Open, hvor hun igen var på alles læber. Her blev det til et exit i tredje runde, hvor Naomi Osaka sendte den blot 15-årige sensation ud.

