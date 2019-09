19-årige Bianca Andreescu har svært ved at forstå det.

En ting er, at hun leverede en af årets store sensationer, da hun vandt US Open. Men det var en besked efterfølgende, der hylede hende helt ud af den. På den gode måde.

Det fortalte canadieren selv på et pressemøde. Og beskeden kom ikke fra hvem som helst. Den var fra selveste Drake.

»Drake har skrevet til mig forresten. Lad mig lige læse den. Jeg har faktisk en samtale med ham. Det er uvirkeligt,« sagde den storsmilende teenager om beskeden fra den canadiske sanger. Klippet kan ses i bunden af artiklen.

Bianca Andreescu var et stort smil, da hun mødte pressen i Canada. Foto: CARLOS OSORIO Vis mere Bianca Andreescu var et stort smil, da hun mødte pressen i Canada. Foto: CARLOS OSORIO

Hun hev telefonen frem, åbnede sin Instagram og så delte hun den besked, hun havde fået.

»Han skriver 'Her er jeg. Tillykke. Vi er alle så stolte af dig. Jeg har liket hvert et opslag med dig, lol. Jeg troede, du ville se det,« sagde Bianca Andreescu.

Beskeden kom ikke helt ud af det blå, for da den 19-årige canadier - der efter turneringen i New York har fået beskeder fra mange kendte - var med i 'The Tonight Show' med Jimmy Fallon efter US Open-sejren, sendte hun en kæk opfordring afsted.

»Drizzy. Champagne Papi (Drakes brugernavn på Instagram, red.), jeg venter på dig,« lød det fra tenniskometen.

Og beskeden fik hun så langt om længe. At Drake havde liket flere opslag med hende, var dog ikke noget, hun havde bidt mærke i, fortalte hun på pressemødet.

»Det gjorde jeg ikke. Jeg var knap nok på de sociale medier. Jeg delte bare ting. Men ja, det var cool. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal svare til det. Det kommer til at tage mig noget tid,« sagde Bianca Andreescu, der dog forsikrede, at hun nok skulle svare verdensstjernen.

»Han har 'set'-funktionen! Bare rolig, jeg skal nok svare. Jeg kan ikke ghoste ham (lade være med at svare, red.),« grinede Bianca Andreescu.

Det var ikke hvem som helst, hun slog i årets finale. Det var nemlig ingen ringere end Serena Williams, som Andreescu slog med 6-3, 7-5 på Arthur Ashe Stadium.