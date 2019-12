Caroline Wozniacki og Michael Laudrup har sat Danmark på verdenskortet ifølge Team Danmarks direktør.

Caroline Wozniacki befinder sig helt i sin egen superklasse som dansk atlet.

Det vurderer Team Danmark-direktør Lone Hansen, efter at det fredag kom frem, at tennisstjernen Caroline Wozniacki stopper karrieren efter Australian Open i januar.

Lone Hansen nævner som eksempel en taxatur i Kina, hvor hun senest blev helt konkret blev opmærksom på Wozniackis storhed, som det ifølge Lone Hansen kun er Michael Laudrup, der i Danmark har kunnet matche.

- Der er ingen tvivl om, at når man er ude i verden et sted, så har man mærket, hvor stor hun er. Senest i taxaen i Kina kunne vi (chaufføren, red.) ikke tale et ord engelsk eller kinesisk med hinanden, men så sagde chaufføren Wozniacki og Laudrup.

- Det betyder, at hun er set i alle afkroge i verden og dermed sætter vores lille land på dagsordenen, og det betyder meget.

- Hun har sat Danmark på verdenskoret på en fantastisk måde både med hendes måde at være menneske på og hendes måde at erobre den internationale scene på i en sport, der er så svær at komme til tops i.

- Hendes personlighed har skinnet så stærkt igennem, og hun har været en fantastisk atlet, som har været så dedikeret, samtidig med at hun holdt begge ben på jorden og viste sin menneskelighed, siger Team Danmark-direktøren.

På tennisbanen har Caroline Wozniacki i sin karriere blandt andet ligget nummer et på verdensranglisten i 71 uger, vundet grand slam-turneringen Australian Open i 2018 og 30 WTA-titler.

Ligeledes har hun repræsenteret Danmark tre gange ved OL, hvor hun ved legene i Rio i 2016 var fanebærer.

- Hun er en af de største i Danmark. Hun er en superstjerne i international tennis, ikke bare for tennis, men i det hele taget.

Lone Hansen blev overrasket over fredagens udmelding fra Caroline Wozniacki.

- Jeg er en lille smule overrasket over, at hun stopper nu. Jeg havde håbet, at hun havde taget et eller to år mere.

- Jeg er ikke i tvivl om, at hun kunne have flere gode år i sig, hvis hun ville. Jeg kan udmærket godt forstå hendes valg om at stoppe godt på toppen og som godt spillende, hvilket jeg tror, at vi får at se i Australien, siger Lone Hansen.

/ritzau/