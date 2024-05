Lars Christensen ser store fysiske fremskridt hos Clara Tauson, der søndag åbner French Open mod tysker.

Skade på skade og fysisk udmattelse. Det var nogle af beskrivelserne, der hæftede sig til tennisspilleren Clara Tauson i 2022 og 2023.

Derfor var fysikken det første, som træner Lars Christensen tog fat i, da han fra starten af 2024-sæsonen indledte et fast samarbejde med Tauson.

Det fortæller Lars Christensen i en status på samarbejdet forud for French Open, hvor Clara Tauson skal i aktion i sin første kamp søndag mod tyske Tatjana Maria.

- Udfordringen i starten var, at fysikken ikke kunne holde til at spille flere hårde kampe i streg.

- Da jeg hjalp hende første gang under US Open sidste år, da spillede hun én hård kamp, og så var der ikke mere tilbage i tanken. Så var hun færdig, siger Lars Christensen.

Han hentyder til, at Tauson indledte US Open med at bruge 2 timer og 28 minutter på at slå Anastasia Potapova for derefter at blive slagtet af Peyton Stearns på 68 minutter i den efterfølgende kamp.

I april viste Tauson, at hun nu er i stand til at spille mange kampe på kort tid. I forbindelse med Billie Jean King Cup i Portugal og en efterfølgende turnering samme sted vandt hun 9 kampe på 12 dage.

- Der er sket en hulens masse der. Fysisk har Clara løftet sig, hun er blevet mere bevægelig, og hun er blevet bedre til at holde igennem mange kampe.

Ifølge Lars Christensen arbejder Tauson nu hårdere og mere struktureret.

- Vi har arbejdet rigtigt meget med core-træning for at styrke området omkring hoften, da hun er en lang, stor og tung pige. Der skal være noget core, der kan holde sammen på det hele.

- Hun har en masse kræfter, så det handler om at få det tøjlet på den rigtige måde, så vi har arbejdet i alle mulige retninger for at bygge grundfysikken, fortæller Lars Christensen.

Også mængden af den fysiske træning har fået et nøk op.

- Hun træner mere fysisk, end hun har gjort tidligere. Også på banen, hvor hun i hvert fald træner en halv time fysisk ved hver træning, det har hun ikke gjort særligt meget tidligere. Og så har vi fast en time fysisk, inden vi går på tennisbanen.

- Når man ser hende, så ser hun mere fit ud. Der er sket en masse. Der er lang vej igen, før hun er den topatlet, man kan drømme om, at hun skal være, men vi har taget det første vigtige skridt.

Tauson skal møde tyske Tatjana Maria søndag. Hun er programsat til at skulle spille klokken 14.30.

/ritzau/