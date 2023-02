Lyt til artiklen

Ingen træner. Et regulært skadeshelvede. Og en økonomi i knæ.

Det danske stortalent Clara Tauson har været igennem et mareridt, som kun de færreste topspillere på WTA-touren kan forestille sig.

For selv om den blot 20-årige dansker så småt er på vej tilbage mod top-100, og mens drømmen om et liv blandt verdens bedste tennisspillere igen begynder at vokse, er vejen dertil dog stadig lang.

Rigtig lang.

Tauson nåede op som nummer 33 i verden, før skaderne stod i kø for at ødelægge hendes rytme.

For efter ni måneder med nærmest konstante rygproblemer, en skade i foden samt andre småskavanker hist og her får Clara Tauson nemlig ikke tid til ret meget andet end tennis resten af året, hvis hun skal gøre sig nogle forhåbninger om et stort comeback på topplan.

Det mener Michael Mortensen, der er ekspertkommentator hos Discovery.

»Vejen tilbage er vanskelig for hende. Det er et stort hul at være nede i som ung spiller, men hun kan komme op derfra, for hun har jo vist, at hun har det høje niveau i sig,« fortæller han til B.T.

Ligesom resten af det hungrende tennispublikum i Danmark har han været vidne til, hvordan skader har gjort, at den unge tenniskomet er raslet ned på verdensranglisten.

»Jeg var meget bekymret. Virkelig. At blive så alvorligt skadet i så ung en alder. For hvad ville konsekvensen være? Følgeskader? Jeg var virkelig bekymret på hendes vegne,« lyder det fra tv-kommentatoren.

Faldet på ranglisten – og en plads uden for top-100 – havde pludselig skabt en økonomisk nedtur, som gjorde det vanskeligt at fastholde et nødvendigt setup.

Noget, Tauson-lejren måtte tage konsekvensen af i starten af året.

Her vinkede den unge dansker nemlig farvel til en fast en træner på ubestemt tid, fordi de mange afbud i løbet af adskillige måneder havde resulteret i en indtægt, der var vej mod nul.

Clara Tauson var for første gang i flere måneder i aktion på WTA-touren i starten af februar.

Der har simpelthen ikke været penge til det, mens hun har forsøgt at skrabe ranglistepoint sammen i mindre turneringer den første del af 2023.

Og netop derfor har den opmærksomme seer de seneste uger måske også bemærket, at der har siddet en frivillig træner fra hendes klub, KB, på sidelinjen, mens hun trods alt har oplevet lidt af en opblomstring på banen.

En opblomstring, der har givet Michael Mortensen fornyet tro på, at Clara Tauson meget snart brager af sted mod verdenstoppen igen.

»Jeg har set en meget ihærdig og dedikeret Clara. De mange kampe uden skader har gjort, at hun er ved at finde det niveau, som igen kan få hende i top-50. Det er realistisk, at hun når derop, inden året er omme,« mener han og fortsætter:

Foto: Mary Altaffer Vis mere Foto: Mary Altaffer

»Nu ved hun, hvordan hun skal agere, hvis hun rammer ind i en ny nedtur. Hun ved, hvordan hun skal kunne komme tilbage.«

Men skal hun for alvor tilbage, så er der to ting, der bliver altafgørende, lyder det afslutningsvis fra Michael Mortensen:

»Det kræver nogle ressourcer, men hun skal have en personlig træner igen. Og så det vigtigste: Hun skal holde sig skadesfri. Det er nærmest det eneste.«

Clara Tauson, der i skrivende stund ligger nummer 113 i verden, vandt søndag ITF-turneringen i tyske Altenkirchen og dermed en gevinst på 60.000 dollar – svarende til 418.000 kroner – i præmiepenge.

Mandag måtte hun dog melde fra til denne uges ITF-turnering i franske Macon for ikke at belaste kroppen unødvendigt efter et presset program.