Carlos Martinez siger det med det samme. Helt uden at trække en mine.

Han er slet ikke i tvivl.

»Hun kan blive én af de spillere, der kæmper med om de store titler i fremtiden. Det er jeg sikker på,« lyder det fra den spanske tennistræner, da B.T. snakker med ham på Roland Garros-anlægget i Paris.

Her har han dagen forinden set det danske stortalent Clara Tauson, som han netop er blevet træner for, spille sig videre til anden runde ved French Open.

Clara Tauson på vej hjem efter mandagens træning.

Og på trods af blot lidt over en måneds samarbejde mellem de to parter, så ved han allerede nu, hvor god den 20-årige dansker kan blive.

»Clara er en ung spiller med et stort potentiale. Jeg tror, vi har en stor fremtid sammen, hvis hun altså kan håndtere mig,« griner han videre.

Spanieren har nemlig ry for at være en smule hård, når det kommer til træning.

Men det er også det, der tidligere har ført ham til toppen. Blandt andre har han været træner for Svetlana Kuznetsova, der nåede at vinde to grand slam-titler i karrieren.

Clara Tausons nye stjernetræner, Carlos Martinez.

Og derfor ved han da også om nogen, hvad der skal til, før danskeren igen kan blande sig i verdenstoppen.

»Hun skal selvfølgelig forbedre en masse ting, arbejde hårdt på sin form og få nogle vaner, og så må vi se. Hun har en masse ting, som andre spillere ikke har. Hun er virkelig super,« lyder det fra Carlos Martinez.

Den spanske træner stjal i øvrigt en del opmærksomhed under Clara Tausons første kamp.

Danskeren møder onsdag canadiske Leylah Fernandez i anden runde ved French Open.