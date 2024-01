De danske tennisfans' munde løber i vand, når snakken falder på det.

For alle vil se braget.

Med Caroline Wozniackis comeback til professionel tennis er der nemlig nu pludselig opstået en gylden mulighed, som de rød-hvide tennisfans har hungret efter i lang tid.

En mulighed for, at den danske verdensstjerne en dag kan ende med at stå over for sin landsmand Clara Tauson på en tennisbane.

Caroline Wozniacki under årets Australian Open. Foto: Mast Irham/EPA/Ritzau Scanpix

I første omgang kan det dog tidligst blive i en eventuel finale ved årets Australian Open.

Men selve tanken om at kunne møde hinanden i løbet af 2024-sæsonen fik Clara Tauson til at smile en ekstra gang, da B.T. på et pressemøde i Melbourne spurgte hende ind til muligheden.

»Jeg troede jo aldrig, jeg ville få chancen, da hun stoppede. Så det kunne være fedt at møde Caroline. Det, vi så ved US Open, var jo ikke helt dårligt,« lød det fra danskeren, inden hun tilføjede:

»Det kunne være sjovt at prøve. Jeg har jo aldrig spillet mod en dansker på det her niveau. Det ville være en stor kamp, og det kan jo sagtens ske med de rangeringer, vi begge har.«

21-årige Clara Tauson. Foto: Bax Lindhardt

Skulle det ende med at ske i løbet af året, så er Tauson da heller ikke i tvivl om, hvor meget den kamp ville fylde i mediebilledet hjemme i Danmark:

»Det ville I (pressen, red.) nok også være helt oppe at køre over. Og jo, det ville da være en fed kamp, men jeg ville nok også have en underlig følelse, vil jeg tro. Hun har jo været et stort forbillede for alle danske tennisspillere.«

Tauson er dog ikke i tvivl om, at hun kan besejre sin danske rival, hvis hun på et tidspunkt får chancen.

»Jeg tror på, at jeg kan slå hende. Men det gør hun nok også,« afsluttede danskeren.

Caroline Wozniacki tager søndag formiddag (dansk tid) hul på Australian Open, når hun møder polske Magda Linette i første runde.

Clara Tauson skal ligeledes forsøge at spille sig videre ved grand slam-turneringen, når hun møder belgiske Greet Minnen.

